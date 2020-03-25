2020-03-25T06:53:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, новости на 25 марта 2020-го: число заразившихся выросло до шести

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 25 марта 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Четыре новых случаях заражения коронавирусом зарегистрировали в Воронежской области. COVID-19 подтвердился у 24-летнего парня, который путешествовал по Европе с двумя другими заболевшими (23-летней гражданкой Украины, постоянно проживающей в Польше, и 36-летним воронежцем). Они находятся в Новоусманской районной больнице.

60-летний воронежец отдыхал на лыжном курорте в Австрии. 12 марта вернулся домой и отправился на самоизоляцию. 18 числа почувствовал себя плохо, его увезли также в Новоусманскую РБ.

29-летняя женщина с прошлого сентября жила в США, а 15 марта вернулась в Воронеж. Без симптомов ее отправили в ОДКБ №2, вирус проявился позже.

Еще один 38-летний воронежец путешествовал на круизном лайнере по Карибскому бассейну. Домой он прибыл 10 марта, через десять дней его госпитализировали.

У тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом (в основном это члены семей), предварительные анализы на COVID -19 отрицательные.

Таким образом, количество подтвержденных случаев новой инфекции в Воронежской области выросло до шести. В стационарах области продолжают лечение 29 человек. Под наблюдением на дому остается 317 жителей региона.

Тем временем Центробанк России рекомендовал ограничить функции выдачи и приема денег в банкоматах. Сделают это для обеззараживания банкнот в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

Кроме того, изменился график работы офисов 22 управляющих компаний и паспортных столов. После сообщения, что филиалы МФЦ будут работать по предварительной записи, поток населения в УК увеличился на 30%.

Напомним, в региональном департаменте здравоохранения работает «горячая линия» по коронавирусу: 212-64-42. Звонить можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Также получить консультацию можно у специалистов Роспотребнадзора по Воронежской области по номеру: 8-800-201-59-78. «Горячая линия» работает по будням с 10-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 13-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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