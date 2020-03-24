2020-03-24T23:32:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже из-за коронавируса отменили концерты Гречки, Дениса Клявера и шоу фонтанов

Можно сдать билеты
Ярослав ИВАНОВ
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Из-за коронавируса закрыли все концертные площадки Воронежа. Организаторы переносят выступления гастролеров, но не всем удалось это сделать. Часть мероприятий все-таки отменили:

- концерт Дениса Клявера, планировавшийся 29 марта в Event-Hall,

- мега-шоу фонтанов, трансформеров и гигантских пузырей, планировавшееся 29 марта в ВКЗ,

- концерт "Билет в СССР", планировавшийся 3 апреля в ДК Железнодорожников,

- концерт Гречки, планировавшийся 5 апреля в Arena Hall,

- концерт Джазовые сезоны: Mary McBride Band, планировавшийся 30 апреля в филармонии.

Билеты можно сдать по месту их приобретения.

Напомним, удалось перенести концерты Артура Пирожкова, Стаса Михайлова, спектакли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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