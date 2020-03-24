В Воронеже из-за коронавируса отменили концерты Гречки, Дениса Клявера и шоу фонтанов
Из-за коронавируса закрыли все концертные площадки Воронежа. Организаторы переносят выступления гастролеров, но не всем удалось это сделать. Часть мероприятий все-таки отменили:
- концерт Дениса Клявера, планировавшийся 29 марта в Event-Hall,
- мега-шоу фонтанов, трансформеров и гигантских пузырей, планировавшееся 29 марта в ВКЗ,
- концерт "Билет в СССР", планировавшийся 3 апреля в ДК Железнодорожников,
- концерт Гречки, планировавшийся 5 апреля в Arena Hall,
- концерт Джазовые сезоны: Mary McBride Band, планировавшийся 30 апреля в филармонии.
Билеты можно сдать по месту их приобретения.
Напомним, удалось перенести концерты Артура Пирожкова, Стаса Михайлова, спектакли.
ИСТОЧНИК KP.RU