2020-03-24T21:48:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежский мужской хор выпустил новую песню в поддержку Италии, пораженной коронавирусом

«Русский формат» впервые записал песню на итальянском
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото vk.com/choirrfфото vk.com/choirrf
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24 марта мужской хор «Русский формат» (снова вернувший себе прежнее название с MAGNETUS после выхода из лейбла Макса Фадеева) представил премьеру песни.

Причем на итальянском языке. Основой произведения Non Piu (в новой аранжировке от саунд-продюсера Василия Голдаковского) послужила композиция #10 с инструментального альбома Максима Фадеева OIL PLANT.

- Мы планировали сейчас выпустить другую песню. Но глядя на связанные с пандемией события, решили издать именно Non Piu. Весь мир столкнулся с проблемой, масштабы которой поражают. Могу ошибаться, но таких экономических последствий мы еще не видели. Если брать искусство - целый сезон просто неожиданно встал и... умер! Концерты, выставки, представления - все остановилось. И не в отдельно взятой стране, а буквально по всему миру! Такого не было даже во время Второй мировой войны. Если смотреть на Европу, именно по Италии вирус нанес самый мощный удар. И хоть создание Non Piu и текущие события никак между собой не связаны, сейчас этой песней мы хотим поддержать народ Италии. Чтобы не происходило с этой страной за многовековую историю, ее искусство всегда побеждало. Победит и в этот раз! - считает руководитель хора Серафим Дубанов.

Премьера песни Non Piu хора "Русский формат"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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