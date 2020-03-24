2020-03-24T20:34:21+03:00
Общество

По воронежской брусчатке на 9 мая впервые пройдет ракетный комплекс «Искандер-М»

В параде примут участие семь боевых машин
Ярослав ИВАНОВ
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фото structure.mil.ruфото structure.mil.ru
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9 мая на военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной воронежцам впервые покажут оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

Ракетный комплекс уже доставлен из Курской области по железной дороге на аэродром Балтимор для проведения тренировок в составе сводной механизированной колонны. На параде воронежцы увидят комплекс в составе семи боевых машин.

- Всего в военном параде в Воронеже будет задействовано более 110 единиц вооружения и военной техники, в их числе реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-СМ2», единственный в Вооруженных Силах РФ комплекс РЭБ «Палантин-К», танки Т-72Б3, модернизированные бронетранспортеры БТР-82А и другая техника войск связи, артиллерии и ПВО, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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