На период дистанционного обучения в воронежских школах создадут группы присмотра и ухода

24 Март 2020 2020-03-24T20:29:01+03:00

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В школах Воронежской области на время дистанционного обучения для учащихся начальных классов создадут группы присмотра и ухода. Об этом сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики. Однако принимать в них будут только малышей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Есть и другие ограничения, таких малых групп в школе может быть не больше четырех, каждая по 12 человек.

- Нам стали поступать обращения от родителей: ребенку 7-8 лет, как быть, если его не с кем оставить дома? Мы откликнулись. Но важно понимать, что это не замена обучения в начальных классах. Это группа присмотра и ухода. Детей покормят, организуют им досуг, предоставят доступ к образовательным ресурсам. А в час-два дня они будут уходить домой. Это больше социальная функция, чем образовательная, - объяснил глава департамента Олег Мосолов.

По его словам, чтобы попасть в группу никаких документов не потребуется. У руководства школ и так есть социальный паспорт семьи.

Подробнее о переходе на домашнее обучение школьников Воронежской области - читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU