В Воронеже на новом месте открыли отреставрированный памятник Михаилу Горшеневу
Отреставрированный памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу, раньше стоявший в парке у ТРЦ «Арена», открыли на новом месте. Напомним, арт-объект несколько раз ломали вандалы, и пока он был на реставрации, администрация парка приняла решение установить там другой объект.
21 марта обновленную скульптуру, посвященную рок-музыканту, открыли у отеля «Замок Короля» на улице Краснознаменной. Арт-объект, созданный и отреставрированный скульптором Андреем Терехиным, претерпел изменения.
Кроме гитарного грифа и книги со строчкой из песни «Короля и Шута» в скульптуре появились новые элементы. Часы символизируют время рождения музыканта, маски Мельпомены – принадлежность к творчеству, сундук – закрытую душу рокера.
Скульптура сделана из карбонового волокна, покрытого металлом и бетоном, внешний слой - из искусственного мрамора.
ТТХ арт-объекта
Высота 3 м
Вес 2,5 тонны
ИСТОЧНИК KP.RU