В Воронеже на новом месте открыли отреставрированный памятник Михаилу Горшеневу

24 Март 2020 2020-03-24T20:07:43+03:00

Арт-объект перенесли из парка "Арены" к отелю в другом конце города

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Отреставрированный памятник лидеру группы «Король и Шут» Михаилу Горшеневу, раньше стоявший в парке у ТРЦ «Арена», открыли на новом месте. Напомним, арт-объект несколько раз ломали вандалы, и пока он был на реставрации, администрация парка приняла решение установить там другой объект.

21 марта обновленную скульптуру, посвященную рок-музыканту, открыли у отеля «Замок Короля» на улице Краснознаменной. Арт-объект, созданный и отреставрированный скульптором Андреем Терехиным, претерпел изменения.

Кроме гитарного грифа и книги со строчкой из песни «Короля и Шута» в скульптуре появились новые элементы. Часы символизируют время рождения музыканта, маски Мельпомены – принадлежность к творчеству, сундук – закрытую душу рокера.

Скульптура сделана из карбонового волокна, покрытого металлом и бетоном, внешний слой - из искусственного мрамора.

ТТХ арт-объекта

Высота 3 м

Вес 2,5 тонны

ИСТОЧНИК KP.RU