В Воронеже поймали лже-директора, выманившего у фирм около 100 тысяч рублей

24 Март 2020 2020-03-24T19:13:39+03:00

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В Воронеже задержали афериста, придумавшего необычную схему мошенничества.

В мае и июле 2019-го года он обманул несколько фирм одним способом. Мужчина звонил по телефону администратору, представлялся руководителем данной организации и уточнял, сколько денег в кассе. Затем ссылался на необходимость срочной оплаты вымышленных услуг и приказывал отдать деньги водителю такси, который вот-вот приедет в офис. Сотрудники организаций выполняли требования лже-директора и передавали различные суммы таксистам. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 100 тысяч рублей.

Лже-директора поймали. 35-летний житель Ростовской области, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и грабеж, признался, что под видом сотрудника администрации обзванивал организации и выяснял данные руководителей. Впоследствии, звонил в те же учреждения и, представлялся уже их руководителем. А таксистов просил перевести ему полученные деньги на банковские карты. Так мошенник обманул четыре фирмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU