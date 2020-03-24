2020-03-24T18:37:50+03:00
Общество

В Воронеже приведут в порядок тротуары на 30 главных улицах

Их сделают доступными для граждан с ограниченными возможностями
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Глава Воронежа Вадим Кстенин выделил на ремонт и строительства тротуаров на этот год около 113,3 миллиона рублей. Управы районов уже начали проводить конкурс по отбору подрядчиков. Стоит отметить, что сумма для города для таких работ весьма внушительная. Для сравнения, на развитие и восстановление пешеходной инфраструктуры в 2018-м потратили 20 миллионов рублей, в 2019-м – почти 60.

По сообщению мэрии, тротуары не только приведут в порядок, но и сделают их удобными для передвижения маломобильных категорий граждан. В частности, 30 главных улиц обследовали эксперты «Доступной среды». Они указали все препятствия для колясочников: отсутствующие или неверно организованные пандусы, узкие места, дефекты покрытия и т.п.

Вадим Кстенин подчеркнул, что все работы на тротуарной части должны быть спланированы совместно с экспертами «Доступной серды», вестись под их надзором, а приемка объектов и оплата возможны только после того, как у экспертов не останется никаких замечаний.

- В адаптации улицы не будет никакого смысла, если после этого на ней останется хоть одно препятствие. Это сделает ее всю недоступной для маломобильных горожан, – отметил глава города.

Всего приведут в порядок более ста тротуаров.

– Мы должны приложить максимум усилий, чтобы завершить адаптацию 30 воронежских улиц за два года. При этом построят тротуары там, где их никогда не было, и отремонтируют наиболее изношенные дорожки. Объем финансирования мы снижать не будем, пока весь город не станет удобным для пешеходов, – заявил мэр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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