В изолированных боксах остаются 29 воронежцев с подозрением на коронавирус

24 Март 2020 2020-03-24T18:35:44+03:00

Изменить размер текста: A A

24 марта по состоянию на 18:00 количество человек, изолированных в медорганизациях Воронежской области, сократилось до 29. Кроме того, под наблюдением на дому остается еще 317 жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Напомним, 24 марта Роспотребнадзор официально подтвердил заражение коронавирусом у четырех воронежцев. Позже стало известно, где же наши земляки заразились, как себя чувствуют и в каких медучреждения находятся. Например, 60-летний воронежец отдыхал на лыжном курорте в Австрии, а еще один 38-летний воронежец путешествовал на круизном лайнере по Карибскому бассейну.

ИСТОЧНИК KP.RU