В изолированных боксах остаются 29 воронежцев с подозрением на коронавирус
24 марта по состоянию на 18:00 количество человек, изолированных в медорганизациях Воронежской области, сократилось до 29. Кроме того, под наблюдением на дому остается еще 317 жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Напомним, 24 марта Роспотребнадзор официально подтвердил заражение коронавирусом у четырех воронежцев. Позже стало известно, где же наши земляки заразились, как себя чувствуют и в каких медучреждения находятся. Например, 60-летний воронежец отдыхал на лыжном курорте в Австрии, а еще один 38-летний воронежец путешествовал на круизном лайнере по Карибскому бассейну.
ИСТОЧНИК KP.RU