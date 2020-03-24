2020-03-24T18:35:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В изолированных боксах остаются 29 воронежцев с подозрением на коронавирус

Кроме того, под наблюдением находятся еще 317 жителей региона
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Состояние всех госпитализированных, включая «положительных» пациентов, удовлетворительное.Состояние всех госпитализированных, включая «положительных» пациентов, удовлетворительное.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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24 марта по состоянию на 18:00 количество человек, изолированных в медорганизациях Воронежской области, сократилось до 29. Кроме того, под наблюдением на дому остается еще 317 жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Напомним, 24 марта Роспотребнадзор официально подтвердил заражение коронавирусом у четырех воронежцев. Позже стало известно, где же наши земляки заразились, как себя чувствуют и в каких медучреждения находятся. Например, 60-летний воронежец отдыхал на лыжном курорте в Австрии, а еще один 38-летний воронежец путешествовал на круизном лайнере по Карибскому бассейну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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