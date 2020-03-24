2020-03-24T17:43:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области закрыли уголовное дело прораба, признанного виновным в смерти рабочего

Он заплатил сыну погибшего миллион рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Калачеевский районный суд вынес решение по уголовному делу 54-летнего жителя Тульской области. В октябре 2019 года под руководством этого мужчины рабочие рыли экскаватором траншеи для укладки труб водопровода. При этом откосов, предохраняющих стенки от обрушения, не сделали. Несмотря на это, прораб принял работу. И дал «зеленый свет» для того, чтобы люди трудились в траншее. В итоге подсобного рабочего засыпало грунтом насмерть.

- Прораб признал свою вину, извинился перед сыном погибшего мужчины и уплатил ему миллион рублей, - рассказали в Калачеевском районном суде. – При вынесении решения учли также, что он не был судим. Уголовное дело прекратили, мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Он должен уплатить их в течение десяти дней со дня вступления постановления суда в законную силу. Деньги пойдут в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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