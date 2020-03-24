2020-03-24T17:40:35+03:00
Общество

В Воронеже из-за коронавируса закрыли паспортные столы

С 25 марта по 13 апреля изменился график работы офисов УК
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже меняется график работы офисов 22 управляющих компаний и паспортных столов. После сообщения, что филиалы МФЦ Воронежской области будут работать по предварительной записи, поток населения в УК увеличился на 30%, сообщили в пресс-центр ЖКХ.

Чтобы минимизировать риски распространения коронавируса, управляющие компании ГК «ПИК-Комфорт» тоже временно изменили графики работы офисов приема населения и паспортных столов. С 25 марта и по 13 апреля управляющие компании будут открыты для посещения по будням с 10.00 до 17.00. Паспортные столы будут закрыты для доступа.

- Чтобы получить справку о составе семьи, зарегистрировать или выписать жильца из квартиры необходимо предварительно заказать нужный документ по телефону. По готовности справки, сотрудник паспортного стола пригласит собственника к конкретному времени. Подобная мера поможет избежать очередей в паспортных столах и сократит время пребывания в учреждении до минимума, - отметили в ГК «ПИК-Комфорт». - Напоминаем, что практически все коммунальные вопросы жители могут решить дистанционно, позвонив по многоканальному, круглосуточному телефону Контакт-центра УК «ГК «ПИК-Комфорт»: (473) 200-8-300. По этому номеру можно оставить заявку на проведение работ, получить разъяснение по начислениям в квитанции за жилищно-коммунальные услуги, в случае аварии узнать о времени и причине ограничения поставки коммунального ресурса.

Управляющие компании, которые входят в ГК «ПИК-Комфорт»:

УК «ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»

УК «ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА»

УК «СОВЕТСКОГО РАЙОНА»

УК «ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА»

РЭК «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

УК «МАСТЕР»

УК «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА»

УК «РАЙДЕЗ ЖКХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА»

УК «КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА»

РЭК «КОМФОРТ»

РЭК «ЖИЛИЩНОЕ ЕДИНСТВО»

УК «РЭП-101»

УК «СТАНДАРТ СИТИ»

РЭК «Жилищное СОДРУЖЕСТВО»

УК «ЖИЛУЮТ»

УК «КомСервис»

УК «Городок»

УК «РЭК № 22»

УК «КБУ»

УК «СервисКомфорт»

УК «Сервис-Эксперт»

УК «Сфера-ЖКХ»

Телефоны паспортных столов:

Ленинского района – (473) 280-13-43

Коминтерновского района - (473) 280-13-41

Центрального района - (473) 280-13-43

Советского района - (473) 280-13-42

Левобережного района - (473) 280-13-44

Железнодорожного района – (473) 280-13-44

ИСТОЧНИК KP.RU

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