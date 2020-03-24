В Воронеже на строительстве обнаружили останки офицера Красной армии

24 Март 2020 2020-03-24T17:29:01+03:00

Обнаружили также фрагменты портупеи и металлический портсигар с изображением Ленина

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24 марта на строительной площадке на ул. Шишкова,140б при выкапывании котлована нашли останки военнослужащего Красной Армии.

фото поискового объединения "Дон".

Специалисты поискового объединения «Дон», прибывшие на место,обнаружили также фрагменты офицерского ремня и портупеи, металлический портсигар с изображением Ленина и штампованной заводской надписью: «Последнее подполье. В.И. Ленин близ станции Сестрорецк. 17 июля 1917 г.».

- Все находки, включая вещи, передали представителям Следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа. После проведения криминалистического исследования, останки неизвестного офицера 28 апреля будут с почестями преданы земле в воинском захоронении № 2 на Памятнике Славы, вместе с останками других военнослужащих РККА, найденными поисковыми организациями на территории Воронежа, - сообщили в поисковом объединении "Дон".

фото поискового объединения "Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU