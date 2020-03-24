2020-03-24T17:29:01+03:00
Общество

В Воронеже на строительстве обнаружили останки офицера Красной армии

Обнаружили также фрагменты портупеи и металлический портсигар с изображением Ленина
Ярослав ИВАНОВ
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фото поискового объединения "Дон".фото поискового объединения "Дон".
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24 марта на строительной площадке на ул. Шишкова,140б при выкапывании котлована нашли останки военнослужащего Красной Армии.

фото поискового объединения "Дон".

фото поискового объединения "Дон".

Специалисты поискового объединения «Дон», прибывшие на место,обнаружили также фрагменты офицерского ремня и портупеи, металлический портсигар с изображением Ленина и штампованной заводской надписью: «Последнее подполье. В.И. Ленин близ станции Сестрорецк. 17 июля 1917 г.».

- Все находки, включая вещи, передали представителям Следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа. После проведения криминалистического исследования, останки неизвестного офицера 28 апреля будут с почестями преданы земле в воинском захоронении № 2 на Памятнике Славы, вместе с останками других военнослужащих РККА, найденными поисковыми организациями на территории Воронежа, - сообщили в поисковом объединении "Дон".

фото поискового объединения "Дон".

фото поискового объединения "Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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