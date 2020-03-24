2020-03-24T17:09:09+03:00
Происшествия

Жителя Воронежской области, прописавшего фиктивно 28 мигрантов, оштрафовали на 150 тыс рублей

Мужчина зарегистрировал гастарбайтеров за деньги
Ярослав ИВАНОВ
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Мировой судья вынес приговор жителю Рамони, фиктивно прописавшего в своем доме мигрантов. 50-летний мужчина в октябре 2019 года зарегистрировал за деньги у себя аж 28 гастарбайтеров. Как выяснили правоохранители, иностранцы, естественно, ни дня там не проживали.

За фиктивную постановку на учет мигрантов рамонцу придется заплатить штраф в размере 150 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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