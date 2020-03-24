2020-03-24T17:09:34+03:00
Происшествия

В Воронеже суд по делу о недвижимости на 50 млн замначальника регионального ГИБДД и его родителей перенесут во второй раз

Теперь из-за коронавируса
Юрий КОЗЛОВ
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Когда продолжится рассмотрение громкого дела, пока непонятно.Когда продолжится рассмотрение громкого дела, пока непонятно.Фото: с сайта Советского районного суда.
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26 марта суд по делу заместителя начальника регионального ГИБДД Игоря Качкина и его родителей не состоится. Решение было ожидаемым на фоне сообщения о приостановке рассмотрения дел по всей России до 10 апреля, за исключением особых случаев.

- 26 марта теперь решат, когда назначить новую ориентировочную дату заседания, - сообщили в Советском районном суде.

Напомним, по данным следствия, родители Игоря Качкина купили 31 объект недвижимости на сумму более 63 миллионов рублей. Между тем, по мнению сотрудников прокуратуры, доходов, позволяющих матери и отцу высокопоставленного гаишника пойти на такие траты, у них нет. Кроме того, заместитель начальника регионального управления ГИБДД участвовал в семи из этих сделок на общую сумму 23,3 миллиона рублей по нотариальной доверенности, оформленной его матерью.

По данным прокуратуры, Игорь Качкин и его родители не подтвердили доходы на 50 миллионов рублей, на которые были куплены 22 объекта недвижимости.

Адвокат родителей Ирина Чернышева полагает, что проверка законности покупка имущества отца и матери большого начальника была проведена неправомерно. Она считает, что согласно букве закона, чиновник должен отчитываться, кроме себя, только за жену и несовершеннолетних детей.

В полиции пока привлекли Игоря Качкина к строгой дисциплинарной ответственности, но на работе оставили. Судья Раиса Боева, которая сначала должна была рассматривать это громкое дело, взяла самоотвод из-за возможного конфликта интересов. Дело в том, что ее сын работает в прокуратуре. Так что теперь в перипетиях громкого скандала будет разбираться другой судья – Елена Наседкина. Когда она начнет это делать, зависит от того, когда утихнет напасть под названием коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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