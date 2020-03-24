В Воронеже будут судить 20 членов банды наркосбытчиков

24 Март 2020 2020-03-24T16:16:41+03:00

У них изъяли около 13 кг синтетической отравы

Изменить размер текста: A A

В Железнодорожный суд Воронежа передали дело банды наркосбытчиков, распространявших синтетическую "дурь" на территории Белгородской, Воронежской и Саратовской областей.

20 членов преступного сообщества с декабря 2017 года по март 2019 года сбывали наркотики путем тайников. У преступников изъяли около 13 килограмм синтетической "дури".

- Преступная организация имела четкую иерархию, единый финансовый центр, логистическую службу, реализовывала наркотики через интернет-магазины, в своей деятельности широко использовала методы конспирации. В ходе расследования удалось задокументировать переписку членов преступного сообщества с рекомендациями об устройстве на работу, получении зарплаты, совершении конкретных преступлений. Получены сведения о способах и источниках финансирования деятельности сообщества. В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения и привлечению к уголовной ответственности руководителей преступного сообщества, личности некоторых из них установлены, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Напомним, в Воронеже на днях задержали еще одну банду (из 8 человек), которая распространяла наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU