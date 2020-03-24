2020-03-24T16:09:09+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали мужчину, разрисовавшего надгробия у церкви свастикой

Инцидент произошел на улице Карла Маркса
Татьяна МИСТЮКОВАЮлия ДИДЕНКО
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В Воронеже сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, который разрисовал свастикой надгробия у Церкви пророка Самуила на улице Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 24 марта.

Читатели рассказали «КП-Воронеже», что мужчина был явно не в себе. Он накинулся на увидевшую его девушку и, по словам горожан, даже разбил окно припаркованной рядом машины.

Найти дебошира помогла видеозапись местной жительницы. Мужчину задержали в его квартире и доставили в отдел полиции. На него возбудили административное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 КоАП РФ.

В пресс-службе Воронежской епархии рассказали, что надпись на надгробных плитах сотрудники храма и близлежащей школы уже стерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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