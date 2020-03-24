Воронежец оспорил в Верховном суде двойную плату за рубку деревьев

24 Март 2020 2020-03-24T15:07:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из воронежцев обратился в Верховный суд с жалобой на действующие в Воронеже правила выдачи порубочных документов. В соответствии с установленными нормами, гражданин или организация при получении разрешения на ликвидацию деревьев перечисляли в бюджет города и их стоимость, и затраты на компенсационную посадку саженцев. Выходила двойная оплата.

Суд жалобу воронежца удовлетворил, признав, что двойная плата противоречит закону. В связи с решением суда гордума обязана внести изменения в положение, принятое депутатами в 2012 году.

- В новой редакции желающий срубить дерево должен будет обратиться, как и раньше, в управление экологии и в добровольном порядке провести компенсационное озеленение за свой счёт. Стоимость этого озеленения войдёт в зачёт, когда будет определена компенсационная стоимость самой вырубки зелёных насаждений, - отметили в пресс-службе городского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU