2020-03-24T15:07:09+03:00
Общество

Воронежец оспорил в Верховном суде двойную плату за рубку деревьев

Теперь гордума пересмотрит правила выдачи порубочных билетов
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Один из воронежцев обратился в Верховный суд с жалобой на действующие в Воронеже правила выдачи порубочных документов. В соответствии с установленными нормами, гражданин или организация при получении разрешения на ликвидацию деревьев перечисляли в бюджет города и их стоимость, и затраты на компенсационную посадку саженцев. Выходила двойная оплата.

Суд жалобу воронежца удовлетворил, признав, что двойная плата противоречит закону. В связи с решением суда гордума обязана внести изменения в положение, принятое депутатами в 2012 году.

- В новой редакции желающий срубить дерево должен будет обратиться, как и раньше, в управление экологии и в добровольном порядке провести компенсационное озеленение за свой счёт. Стоимость этого озеленения войдёт в зачёт, когда будет определена компенсационная стоимость самой вырубки зелёных насаждений, - отметили в пресс-службе городского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Воронежской области, прописавшего фиктивно 28 мигрантов, оштрафовали на 150 тыс рублей
В Воронеже суд по делу о недвижимости на 50 млн замначальника регионального ГИБДД и его родителей перенесут во второй раз
В Воронеже будут судить 20 членов банды наркосбытчиков
В Воронеже задержали мужчину, разрисовавшего надгробия у церкви свастикой
Воронежец оспорил в Верховном суде двойную плату за рубку деревьев
В Воронежской области подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом
Воронежцам из-за коронавируса могут ограничить операции с банкоматами
В отделениях Сбербанка усилили контроль в связи с угрозой распространения коронавируса
В Воронеже обезвредили группу сбытчиков наркотиков
В Воронежской области инспекторы спасли автомобилистку, у которой сломалась машина
В Воронежской области пьяницу, балующегося наркотиками, лишили прав всего на 2,5 года
Житель Воронежской области убил собутыльника топором
Воронежские чиновники готовы отдать свой транспорт врачам для борьбы с коронавирусом