Воронежцам из-за коронавируса могут ограничить операции с банкоматами

24 Март 2020 2020-03-24T14:50:59+03:00

В банкомат в случае ухудшения ситуации с коронавирусом нельзя будет внести деньги. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В случае серьезного ухудшения обстановки собираются отключить возможность вносить туда наличные руками, а не онлайн

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24 марта Центробанк России рекомендовал ограничить функции выдачи и приема денег в банкоматах. Сделают это для обеззараживания банкнот в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.

Как это может выглядеть на практике, «КП-Воронеж» пояснили в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк:

- Мы внимательно следим за санитарно-эпидемиологической обстановкой в каждом из российских регионов. В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайтлинговый функционал банкоматов, и они будут работать как обычные. Сбербанк не планирует вводить ограничение на снятие наличных в банкоматах.

Что значит ресайтлинговый функционал? Допустим, вы подходите к банкомату и хотите положить на карту наличные. Если будет действовать ограничение, вы этого сделать не сможете. В то же время сделать такую операцию можно будет дистанционно - онлайн, через личный кабинет.

Мы продолжаем выяснять, как рекомендацию ЦБ России будут выполнять в других крупных воронежских банках.

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ИСТОЧНИК KP.RU