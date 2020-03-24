В Воронеже обезвредили группу сбытчиков наркотиков

24 Март 2020 2020-03-24T14:31:23+03:00

Им грозит до 20 лет заключения

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В Воронеже силовики накрыли преступную организацию, занимавшуюся сбытом наркотиков. В группу входили восемь местных жителей в возрасте от 18 до 30 лет. Они распространяли «дурь» на территории трех областей – Воронежской, Белгородской и в Санкт-Петербурге - с февраля по сентябрь 2019 года. Члены банды реализовали наркотики через тайники-закладки, объявления давали в интернете, деньги принимали на карты.

- За время преступной деятельности группа совершила 13 преступлений, относящихся к категории особо тяжких в сфере незаконного оборота запрещенных веществ. У подозреваемых изъяли более 300 граммов различных видов наркотиков, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За организацию преступного сообщества и сбыт наркотиков в крупном размере членам банды грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU