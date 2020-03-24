2020-03-24T14:14:31+03:00
Общество

В Воронежской области инспекторы спасли автомобилистку, у которой сломалась машина

Женщина замерзла, а проезжавшие мимо водители не спешили помочь
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
фото 36.мвд.рффото 36.мвд.рф
Изменить размер текста:

Вечером 23 марта в Борисоглебске сотрудники Госавтоинспекции спасли автомобилистку.

Старшие инспекторы ДПС майор полиции Павел Щербатых и старший лейтенант полиции Дмитрий Кобозев, патрулируя улицу около семи часов вечера, обратили внимание на «Опель Астра», стоящий на обочине с поднятым капотом, из- под которого шел пар.

32-летняя жительница Ленинградской области рассказала инспекторам, что следуя со стороны Воронеж в направлении Саратова в машине сломалась системы охлаждения, вытек весь антифриз, автомобиль постоянно перегревался. Автомобильная печка не работала, на улице была низкая температура, и женщина сильно замерзла. К тому же на морозе у нее разрядился телефон и она не могла вызвать помощь, а проезжающие мимо водители не останавливались.

Сотрудники Госавтоинспекции съездили в ближайший автомагазин за запчастями и антифризом и привезли на место поломки автослесаря, после чего отремонтировали машину. После чего благодарная женщина отправилась в путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Воронежской области, прописавшего фиктивно 28 мигрантов, оштрафовали на 150 тыс рублей
В Воронеже суд по делу о недвижимости на 50 млн замначальника регионального ГИБДД и его родителей перенесут во второй раз
В Воронеже будут судить 20 членов банды наркосбытчиков
В Воронеже задержали мужчину, разрисовавшего надгробия у церкви свастикой
Воронежец оспорил в Верховном суде двойную плату за рубку деревьев
В Воронежской области подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом
Воронежцам из-за коронавируса могут ограничить операции с банкоматами
В отделениях Сбербанка усилили контроль в связи с угрозой распространения коронавируса
В Воронеже обезвредили группу сбытчиков наркотиков
В Воронежской области инспекторы спасли автомобилистку, у которой сломалась машина
В Воронежской области пьяницу, балующегося наркотиками, лишили прав всего на 2,5 года
Житель Воронежской области убил собутыльника топором
Воронежские чиновники готовы отдать свой транспорт врачам для борьбы с коронавирусом