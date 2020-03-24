В Воронежской области инспекторы спасли автомобилистку, у которой сломалась машина

24 Март 2020 2020-03-24T14:14:31+03:00

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Вечером 23 марта в Борисоглебске сотрудники Госавтоинспекции спасли автомобилистку.

Старшие инспекторы ДПС майор полиции Павел Щербатых и старший лейтенант полиции Дмитрий Кобозев, патрулируя улицу около семи часов вечера, обратили внимание на «Опель Астра», стоящий на обочине с поднятым капотом, из- под которого шел пар.

32-летняя жительница Ленинградской области рассказала инспекторам, что следуя со стороны Воронеж в направлении Саратова в машине сломалась системы охлаждения, вытек весь антифриз, автомобиль постоянно перегревался. Автомобильная печка не работала, на улице была низкая температура, и женщина сильно замерзла. К тому же на морозе у нее разрядился телефон и она не могла вызвать помощь, а проезжающие мимо водители не останавливались.

Сотрудники Госавтоинспекции съездили в ближайший автомагазин за запчастями и антифризом и привезли на место поломки автослесаря, после чего отремонтировали машину. После чего благодарная женщина отправилась в путь.

ИСТОЧНИК KP.RU