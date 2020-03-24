В Воронежской области пьяницу, балующегося наркотиками, лишили прав всего на 2,5 года

24 Март 2020 2020-03-24T13:55:11+03:00

Сначала он попался, когда ехал под кайфом на «шестерке», потом его остановили уже на мотоцикле

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Грибановский районный суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Ночью 17 ноября 2019 года этот субъект, будучи пьяным, ехал на мотоцикле «Днепр» без номеров. Возле дома № 15 на улице Ленинской села Листопадовка его остановили инспекторы ДПС. Мотоциклист отказался сдавать тест на алкоголь.

Грибановские полицейские выяснили, что это уже не первый «прокол» водителя. До этого был гораздо более серьезный. В апреле 2019 года он ехал на «шестерке», и его также задержали гаишники. Тогда водителя проверили на алкотестере. Прибор показал 1,09 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, а еще наличие в крови наркотиков - тетрагидроканнабинола и трамадола.

В отношении горе-водителя возбудили уголовное дело – за нарушение правил дорожного движения при не снятом административном наказании. Он признал свою вину и рассказал, что после того, как «шестерку» отправили на штрафстоянку, купил тот самый мотоцикл без номеров и продолжил кататься. В итоге суд приговорил ездока, любящего промчаться с ветерком под двойным кайфом, к 120 часам обязательных работ и лишил его прав на 2,5 года.

Гаишники призывают неравнодушных жителей Воронежской области: сообщайте в полицию о пьяных водителях, да и вообще о всех, которые ведут себя на дороге неадекватно. Звоните по телефонам ГИБДД: 269-61-02 или 02 (круглосуточно).

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ИСТОЧНИК KP.RU