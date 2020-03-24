Житель Воронежской области убил собутыльника топором

24 Март 2020 2020-03-24T13:24:46+03:00

Ему грозит срок за убийство по неосторожности

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В Поворинском районе пьяные посиделки закончились убийством.

Инцидент произошел вечером 5 марта в селе Пески. Двое пьяных мужичков поскандалили. В итоге, 52-летний гость избил 68-летнего хозяина обухом топора и скрылся. Потерпевший скончался. По данным судмедэксперта, смерть мужчины наступила в результате тупой травмы груди и живота.

52-летнего собутыльника задержали. Теперь ему грозит срок за убийство по неосторожности.

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ИСТОЧНИК KP.RU