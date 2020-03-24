Воронежские чиновники готовы отдать свой транспорт врачам для борьбы с коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T12:46:12+03:00

Если своих машин медикам будет не хватать

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Врачи Воронежской области, задействованные в предупреждении распространения коронавируса, смогут в случае необходимости воспользоваться услугами автопарка областного правительства и администраций области. Это решение озвучил губернатор Александр Гусев на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Машины, имеющиеся в парках администраций, будут предоставлять врачам по первому требованию, отметили в штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU