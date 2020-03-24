2020-03-24T12:42:20+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа, пытаясь защитить банковский счет, лишилась 500 тыс рублей

За день мошенники объегорили жителей региона на 1,5 млн
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 23 марта жертвами мошенников стали 17 жителей Воронежской области, ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 1,5 миллиона рублей.

Еще одна жительница Воронежа попалась на удочку с защитой банковской карты. 39-летней даме позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковскими картами происходят сомнительные операции. Лжесотрудник предложил защитить счет от несанкционированного доступа, а для этого сообщить пароли из смс-сообщений, направленных на телефон потерпевшей. Женщина все сделала, после чего с ее расчетного счета списали около 500 тысяч рублей.

Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежские чиновники готовы отдать свой транспорт врачам для борьбы с коронавирусом
Жительница Воронежа, пытаясь защитить банковский счет, лишилась 500 тыс рублей
Сервис DocDoc предоставит бесплатные онлайн-консультации с врачом на тему коронавируса для жителей России
В Воронеже нашли и наказали таксиста, развернувшегося через две сплошные линии разметки
Стало известно, когда воронежского велогонщика, у которого обнаружили коронавирус, могут отпустить из госпиталя
Из-за коронавируса Никитинский театр покажет воронежцам трансляцию премьеры
Воронежские чиновники прокомментировали жалобы горожан на платное дистанционное обучение школьников
В Воронеже загорелся цех, где делают каучук
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
В Воронеже грабительница сорвала с пенсионерки золотую цепочку
Коронавирус избавил Воронеж от пробок и пешеходов
Четыре жителя Воронежской области в феврале пострадали от укусов клещей
Коронавирус в Воронеже, новости на 24 марта 2020-го: не закрывают только храмы
В Воронежской области МВД и МФЦ будут работать по предварительной записи из-за коронавируса
В Воронеже 16 домов останутся без воды на полдня
Сотрудники воронежской больницы креативно попросили местных жителей оставаться дома из-за коронавируса
Более 200 тысяч воронежцев продолжают получать зарплату в конверте
Воронежцы могут рассчитывать на финансовую поддержку государства при проведении энергоэффективного капремонта
В Воронежской области на карантин из-за коронавируса посадили 356 местных жителей
Следователи проверят чиновников из Воронежской области после скандала с детскими путевками
Воронежские храмы из-за коронавируса закрывать не будут