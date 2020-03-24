Жительница Воронежа, пытаясь защитить банковский счет, лишилась 500 тыс рублей
За 23 марта жертвами мошенников стали 17 жителей Воронежской области, ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 1,5 миллиона рублей.
Еще одна жительница Воронежа попалась на удочку с защитой банковской карты. 39-летней даме позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковскими картами происходят сомнительные операции. Лжесотрудник предложил защитить счет от несанкционированного доступа, а для этого сообщить пароли из смс-сообщений, направленных на телефон потерпевшей. Женщина все сделала, после чего с ее расчетного счета списали около 500 тысяч рублей.
Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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