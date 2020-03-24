Жительница Воронежа, пытаясь защитить банковский счет, лишилась 500 тыс рублей

24 Март 2020 2020-03-24T12:42:20+03:00

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За 23 марта жертвами мошенников стали 17 жителей Воронежской области, ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 1,5 миллиона рублей.

Еще одна жительница Воронежа попалась на удочку с защитой банковской карты. 39-летней даме позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее банковскими картами происходят сомнительные операции. Лжесотрудник предложил защитить счет от несанкционированного доступа, а для этого сообщить пароли из смс-сообщений, направленных на телефон потерпевшей. Женщина все сделала, после чего с ее расчетного счета списали около 500 тысяч рублей.

Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU