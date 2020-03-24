В Воронеже нашли и наказали таксиста, развернувшегося через две сплошные линии разметки
Воронежские полицейские провели проверку по факту грубого нарушения водителем «Рего Логан» правил дорожного движения: машина службы такси развернулась через две сплошные разделительные полосы.
Инцидент, ставший достоянием общественности, благодаря размещению видео нарушения в соцсетях, произошел 21 марта у дома №65 по улице Шишкова. Изучив запись, полицейские установили личность нарушителя – 25-летнего местного жителя.
- В отношении него составили протокол в соответствии с частью 2 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Ему назначен штраф в размере 1000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU