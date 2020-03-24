2020-03-24T11:58:43+03:00
Общество

В Воронеже нашли и наказали таксиста, развернувшегося через две сплошные линии разметки

Нарушителю выписали штраф в 1000 рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с видео с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с видео с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Воронежские полицейские провели проверку по факту грубого нарушения водителем «Рего Логан» правил дорожного движения: машина службы такси развернулась через две сплошные разделительные полосы.

Инцидент, ставший достоянием общественности, благодаря размещению видео нарушения в соцсетях, произошел 21 марта у дома №65 по улице Шишкова. Изучив запись, полицейские установили личность нарушителя – 25-летнего местного жителя.

- В отношении него составили протокол в соответствии с частью 2 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Ему назначен штраф в размере 1000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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