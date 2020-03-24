2020-03-24T11:53:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда воронежского велогонщика, у которого обнаружили коронавирус, могут отпустить из госпиталя

Игорь Боев давно уже чувствует себя здоровым, но анализы пока не показали, что зараза прошла
Юрий КОЗЛОВ
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Игорь Боев.Игорь Боев.Фото: cspsk-vrn.ru
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Стало известно, когда воронежского велогонщика Игоря Боева, госпитализированного в столице ОАЭ Абу-Даби с диагнозом коронавирус 29 февраля, могут отпустить на родину. Об этом, а также об условиях содержания спортсмена рассказал Олег Агапов, главный тренер по велоспорту Воронежской области:

- Игорь уже продолжительное время чувствует себя полностью здоровым. К нему давно не заходят врачи. Дважды приходила медсестра и брала анализы – последний раз 23 марта. Игорю трудно психологически – он уже почти месяц не выходит из палаты площадью 8 квадратных метров. Там есть душ, все для личной гигиены, телевизор, интернет, но человеку элементарно хочется на воздух, погулять. Но это возможно только при получении двух подряд отрицательных тестов на коронавирус. В лучшем случае Игорь выйдет из госпиталя 30 марта.

Напомним, на данный момент вместе с Игорем Боевым поставили диагноз коронавирус еще двум людям, находящихся в Новоусманской районной больнице. Это 23-летняя жительница Украины, постоянно живущая в Польше, и 36-летний воронежец. Еще 32 жителя Воронежской области госпитализированы по подозрению в заражении этой болезнью. 356 наших земляков попали на карантин, потому что либо прилетели из других стран, либо контактировали с теми, кто там был. Среди них и первый заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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