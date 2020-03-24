Из-за коронавируса Никитинский театр покажет воронежцам трансляцию премьеры

24 Март 2020 2020-03-24T11:50:29+03:00

Прямую онлайн-трансляцию спектакля «К. Рассказы» можно посмотреть бесплатно 25 марта в 21.00 на «Яндекс. Эфире»

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Закрывшийся из-за коронавируса на карантин Никитинский театр приглашает воронежцев посмотреть премьеру онлайн. 25 марта труппа бесплатно покажет на Яндекс. Эфире постановку Коли Русского "К. Рассказы" (18+) по малоизвестным рассказам Франца Кафки «Мост», «Новые лампы», «Верхом на ведре», «Окно на улицу», «Дорога домой».

Режиссер известен воронежским театралам по спектаклям «Гоголь переоделся Пушкиным» (Камерный театр), «Снег любви» (спектакль «Этюд-театра» в рамках фестиваля ЦЕНТР), «Цыганский барон» (Никитинский театр). Коля Русский продолжает исследовать тему страха и необъяснимого.

Имя Франца Кафки ассоциируется с абсурдом: герои писателя загадочны, алогичны, непоследовательны. Ими движет страх, трепет перед чем-то необъяснимым, почти мистическим. При этом режиссер переводит пресловутую кафкианскую мрачность на язык красочного музыкального действа. Новый спектакль Коли Русского «К. Рассказы» не имеет сюжета в обычном понимании, а, скорее, строится по принципу сна. Вспышки образов и метафор, нагнетание, морок - все это соединяется в своеобразный ребус, который зрителю предстоит разгадать.

Прямую трансляцию постановки можно посмотреть 25 марта в 21.00 по московскому времени в Яндекс.Эфире по ссылке. Трансляция бесплатная, посмотреть ее можно из любой точки мира. Запись будет доступна еще полгода после эфира.

Напомним, первым опыт в прямых трансляциях получил Воронежский театр драмы: летом 2019-го «Кольцовский» показал на Яндекс. Эфире «Вишневый сад», который посмотрели более 30 тыс зрителей со всей страны.

Из-за карантина по коронавирусу в Воронеже закрыты все досуговые учреждения. Но культурная жизнь не замерла. Музеи приглашают на виртуальные экскурсии на свои сайты, библиотеки – почитать книги по интернету, филармония показывает записи знаковых концертов.

ИСТОЧНИК KP.RU