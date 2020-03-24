2020-03-24T11:22:51+03:00
Общество

Воронежские чиновники прокомментировали жалобы горожан на платное дистанционное обучение школьников

«Комсомолка» выяснила, кому и для чего выдаются задания
Елена ФЕДЯШЕВА
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Родители воронежских школьников, в частности, посещающих школу №100, пожаловались на то, что их детям выдают задания на каникулах, для выполнения которых на базе образовательной платформы в интернете надо платить. «КП-Воронеж» обратилась за комментарием в управление образования города.

- До 31 марта в воронежских школах идут каникулы. На каникулах никакие обязательные домашние задания школьникам не задаются, дети в этот период должны отдыхать, - пояснили в мэрии. – Но для тех детей, которые хотят подтянуть знания, учителя дают рекомендации по выполнению заданий на основе образовательных программ, базовые блоки которых бесплатно доступны в интернете. Выполнять эти задания или нет, а так же покупать ли дополнительные блоки для углубленного изучения, - личное усмотрение каждого родителя.

Оценки, кстати, за выполнение или невыполнение рекомендованных учителем на каникулах заданий не ставятся, успокоили в управлении.

- Во время карантина обязательные домашние задания школьникам выдают на базе бесплатного сервиса «Dnevnik.ru», -уточнил наш собеседник.

Напомним, после окончания каникул, 31 марта, воронежские школьники не вернутся за парты, а перейдут на дистанционное обучение до особого указания. Эту меру ввел оперативный штаб области по борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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