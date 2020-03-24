В Воронеже загорелся цех, где делают каучук

24 Март 2020 2020-03-24T10:47:00+03:00

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24 марта в около 1.30 начался пожар в производственном цехе на Ленинском проспекте.

- На место происшествия выезжали 47 человек на 14 машинах. По прибытии на место выяснили, что тлеет каучуковая крошка на транспортере на площади 10 квадратных метров, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - Работники цеха (во время ЧП там находился 31 человек) и сотрудники вневедомственной пожарной охраны к этому времени уже практически справились с возгоранием. Полностью тление ликвидировали в 2.12, пострадавших нет. Причины пожара выясняют.

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ИСТОЧНИК KP.RU