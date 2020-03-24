2020-03-24T10:37:28+03:00
Происшествия

В Воронеже грабительница сорвала с пенсионерки золотую цепочку

Подозреваемую оперативно задержали
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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Вечером в понедельник, 23 марта, на улице Донской на одинокую прохожую – женщину в возрасте 71 года – напала девушка и сорвала с шеи золотую цепочку. Подозреваемую по горячим следам задержал участковый.

В тот же вечер из подъезда многоэтажного дома на улице Чапаева подросток украл велосипед одного из жильцов. Юного похитителя также задержали. По факту кражи возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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