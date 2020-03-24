Коронавирус в Воронеже, новости на 24 марта 2020-го: не закрывают только храмы

24 Март 2020 2020-03-24T09:24:28+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 24 марта 2020 года

Изменить размер текста: A A

356 человек в Воронежской области находятся на домашней самоизоляции из-за коронавируса. Это люди, которые прилетели из других стран или контактировали с прибывшими из-за границы. Новых случаев заболевания COVID-19 в регионе не зарегистрировано.

Коронавирус подтвердился только у 23-летней гражданки Украина, постоянно проживающая в Польше, и 36-летнего воронежца. Они проходят лечение в Новоусманской районной больнице. Всего в стационарах области наблюдается 32 человека.

Воронежское УФАС открыло горячую линию по вопросам повышения цен на продукты в регионе. Специалисты просят указывать в обращении наименование торговой сети, адрес магазина. Подать заявление можно письменно по электронной почте: to36@fas.gov.ru, - или устно по телефону: +7 (473) 255-92-44.

Воронежская епархия не планирует закрывать храмы и монастыри из-за угрозы распространения коронавируса. Они будут работать, как и раньше. Ранее епархия ввела некоторые защитные меры: например, запретили целовать крест и руку священника.

В воронежском аэропорту из-за пандемии коронавируса отменили все международные авиарейсы. В конце прошлой недели на таиландский курорт Пхукет улетел последний лайнер. А 3 апреля в 3.05 из Пхукета в Воронеж прибудет самолет, который привезет наших туристов. На этом с международной программой пока все. Впрочем, запланированные рейсы на конец апреля - начало мая пока значатся в расписании.

Три ведомства заявили о переходе на работу по предварительной записи. О таком решении заявили региональные отделения МФЦ и МВД, а также департамент физкультуры и спорта. На прием в МФЦ можно будет записаться через сайт, с помощью мобильного приложения «Мои Документы. Онлайн». Для обращения в региональное ГУ МВД просят использовать возможности портала Госуслуг. (телефоны для записи смотрите - здесь). В департамент физической культуры и спорта региона по всем вопросам можно позвонить по номеру: 212 68 48.

ИСТОЧНИК KP.RU