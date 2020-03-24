Четыре жителя Воронежской области в феврале пострадали от укусов клещей

24 Март 2020 2020-03-24T08:27:42+03:00

В прошлом году в феврале клещи еще спали Фото: из архива «КП»

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Как сообщила пресс-служба управления Роспортребнадзора по Воронежской области, в феврале 2020 года четыре жителя региона обратились к врачам в связи с укусами клещей после посещения леса или парка.

В этом году из-за теплой зимы клещи проснулись необычайно рано. В 2019-ом в феврале не было зарегистрировано ни одного случая укуса клеща. Кровопийцы нападают на людей и животных. Нипочем им даже ночные морозы.

Врачи напоминают жителям региона о мерах предосторожности при посещении лесов. Не пренебрегайте средствами защиты и специальной одеждой, предупреждающей проникновение клещей к открытым участкам тела.

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ИСТОЧНИК KP.RU