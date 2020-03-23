2020-03-23T20:19:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области МВД и МФЦ будут работать по предварительной записи из-за коронавируса

Также о принятии такой меры заявили в департаменте физкультуры и спорта
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области три ведомства заявили о переходе на работу по предварительной записи. О принятии таких мер с 23 марта заявили региональные отделения МФЦ и МВД, а также департамент физкультуры и спорта. Причиной изменений стала ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Так, на прием в МФЦ можно будет записаться через сайт, с помощью мобильного приложения «Мои Документы. Онлайн» или по телефону 226-99-99.

- Исключение сделают только для тех, кому отказ в приеме документов повлечет за собой утрату права обращения за услугой или привлечение к административной ответственности. Таких граждан будут принимать по «живой очереди», - прокомментировали в ведомстве.

Для обращения в региональное ГУ МВД также просят использовать возможности портала госуслуг. Там можно можно зарегистрировать автомобили и прицепы к ним, записаться на прием экзаменов, выдачу и замену водительских удостоверений и справок.

Чтобы обратиться в управления по вопросам миграции (УВМ ГУ МВД), нужно ознакомиться с графиком приема на сайте главного управления и записаться по телефону. Для получения загранпаспорта нужно позвонить по номеру 276 66 98. Для получения, продления виз и выдачи дубликатов миграционных карт – по телефону 277 68 23. Для получения патентов – 207 10 53 (доб. 204).

Чтобы получить свидетельство участника госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа и постановке их на учет, а также обратиться по вопросам предоставления иностранцам и ЛБГ временного убежища на территории России, следует записаться по телефонам: 207 10 51 (доб. 205), 207 10 53 (доб. 205).

По вопросам получения компенсации выплат участникам госпрограмм нужно позвонить по номерам 207 10 51 (доб. 205), 207 10 53 (доб. 205). Руководители УВМ временно приостановили прием граждан по личным вопросам.

В департаменте физической культуры и спорта региона тоже приостановили прием местных жителей. За консультацией теперь можно обратиться по телефону, через почту России, в форме электронного документа или через портал Воронежской власти. По всем вопросам можно позвонить по телефону 212 68 48 в рабочее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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