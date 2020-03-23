В Воронеже 16 домов останутся без воды на полдня

23 Март 2020 2020-03-23T19:23:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Коминтерновском районе Воронежа 16 домов останутся без воды на полдня из-за работ по улучшению системы водоснабжения. Об этом сообщили в в пресс-службе «РВК-Воронеж» в понедельник, 23 марта.

Водоснабжение отключат с 11:00 до 16:00 во вторник, 24 марта, в домах №150, 152, 156, 158, 160, 162, 162/1, 164, 166, 168, 170, 172, 176 по улице Беговой, №121 по улице Хользунова и №15 по улице Антонова-Овсеенко.

- В нескольких домах долгое время наблюдались проблемы с давлением на верхних этажах. Проект оптимизации водоподачи, рассчитанный на эти дома, включал в себя как прокладку новых водопроводных линий, так и установку дополнительного оборудования на перекачивающей станции, - прокомментировали в пресс-службе организации.

В данный момент завершается подготовительный этап, подключение и запуск системы в работу. Горожан попросили запастись водой заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU