Более 200 тысяч воронежцев продолжают получать зарплату в конверте

23 Март 2020 2020-03-23T18:32:18+03:00

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По оценке регионального УФНС, в Воронежской области неформально заняты 208 тысяч граждан - то есть в «тени» остается примерно 16% от всего трудоспособного населения.

- От деятельности таких граждан при их официальном трудоустройстве и легализации доходов работающих граждан, но получающих часть зарплаты «в конверте», в бюджет может поступить около 6,5 млрд рублей в год, что от общего поступления НДФЛ составляет 15,2%, - подчеркнули в налоговой.

Так, в 2019 году компания, занимающаяся оптовой торговлей в среднем начисляла зарплату - 20 тысяч рублей. Этими цифрами заинтересовалась комиссия по легализации налоговой базы. В итоге руководство фирмы добровольно повысило своим сотрудникам плату до 45 тысяч. Там трудится более 100 человек. Следовательно дополнительные поступления обязательных платежей в год теперь составят более 13 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU