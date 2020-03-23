2020-03-23T18:27:22+03:00
Общество

Воронежцы могут рассчитывать на финансовую поддержку государства при проведении энергоэффективного капремонта

Жильцы многоквартирных домов, которые решат участвовать в соответствующей программе федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, смогут получить компенсацию затрат до 80% общей стоимости выполненных работ от госкорпорации
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Фото: пресс-служба Воронежской областной ДумыФото: пресс-служба Воронежской областной Думы
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Анализ результатов пилотного проекта по энергоэффективному ремонту в Воронеже показал, что платежи жителей за тепловую и электрическую энергию снизились примерно на 20-30%.

В Воронежской области начался прием заявок на получение господдержки энергоэффективного капитального ремонта. На нее могут претендовать многоквартирные дома, где в 2018-2019 годах уже проведены или планируются в 2020 году работы, соответствующие Перечню мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Жилищным кодексом РФ.

Господдержка энергоэффективного капитального ремонта может достигать 80% стоимости выполненных работ, но не более 5 млн рублей на один многоквартирный дом. При этом благодаря проведенному энергоэффективному капитальному ремонту должна быть достигнута экономия расходов жителей многоквартирного дома на оплату коммунальных услуг в размере не менее 10%.

– Впервые энергоэффективный ремонт с использованием средств госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ прошел в двух домах Левобережного района Воронежа еще в 2017 году, – напомнила председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Татьяна Головачёва. – В рамках того пилотного проекта был осуществлен целый комплекс работ: утеплены межпанельные швы на фасадах, установлены в подъездах пластиковые окна и утепленные двери, полностью обновлена электрика в местах общего пользования, установлены оптико-акустические светильники. Кроме того, подвальные помещения были оснащены погодозависимыми узлами регулирования подачи теплоснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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