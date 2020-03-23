В Воронеже на мужчину возле его дома напал грабитель

23 Март 2020 2020-03-23T17:51:54+03:00

Неизвестный забрал у него телефон и ключи от машины

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В Воронеже на 33-летнего местного жителя у подъезда его дома на улице Писарева напал грабитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 23 марта.

В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что к нему подошел неизвестный и под угрозой убийства потребовал отдать ему телефон. Также грабитель забрал у воронежца ключи от машины и через некоторое время угнал ее.

Ориентировку автомобиля ВАЗ-2115 быстро распространили по постам ДПС и через некоторое время его нашли на улице Туполева. А самого угонщика задержали недалеко от места преступления. Им оказался неоднократно судимый за грабеж и разбойное нападение 35-летний местный житель. Он признал вину и рассказал, что похищенный телефон сдал в ломбард, а авто припарковал в соседнем дворе.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Также решается вопрос о возбуждении дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU