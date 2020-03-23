Стало известно мигранты из каких стран чаще переезжают в Воронежскую области

23 Март 2020 2020-03-23T17:25:54+03:00

Чаще всего к нам приезжают в люди в трудоспособном возрасте

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Воронежская область в 2019 году за счет мигрантов приросла на 9690 человек. Это один из самых высоких в масштабах Центрального федерального округа показателей - нас опережает только Москва и ее область. По сравнению с 2018 годом поток мигрантов в наш регион увеличился на 41.2%.

- Миграционный прирост нивелировал неблагоприятную динамику численности населения Воронежской области, но его объем мал для радикального оздоровления демографической ситуации в регионе, - комментируют в Воронежстате.

Впрочем, характер миграционных процессов за последний год существенно не изменился. Основные (77.5 %) передвижения проходят в рамках России.

Из других стран в наш регион прибыли 22,2 тысячи человека. Большинство из них, 19,6 тысячи (88.4 %) приехали из стран СНГ. Еще 2581 человек (11.6 %) – из других зарубежных стран.

Наиболее значительный поток наблюдался с Украины (39.9 %), из Казахстана (11.8 %), Туркмении (10.6 %), Таджикистана (10.1 %) и Узбекистана (8.4 %).

- В общем объеме миграции лица трудоспособного возраста составили 72.3%, дети в возрасте 0-15 лет и лица старше трудоспособного возраста – 16.1% и 11.6% соответственно, - отмечают аналитики.

ИСТОЧНИК KP.RU