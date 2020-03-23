2020-03-23T17:01:11+03:00
Общество

В Воронежской области у пяти культурно-досуговых центров нет защиты от молнии и сигнализации

Нарушения пожарной безопасности обнаружили в Ольховатском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники прокуратуры Ольховатского обнаружили нарушения требований пожарной безопасности в работе пяти культурно-досуговых центров. Они не оборудованы защитой от молнии и автоматической пожарной сигнализацией. Не было проверок качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердаков, не заключен договор на техническое обслуживание противопожарного оборудования.

По результатам проверки в отношении ответственных должностных лиц возбудили пять дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Им грозит штраф от 6 до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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