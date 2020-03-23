2020-03-23T16:41:21+03:00
Происшествия

Воронежец превысил скорость на сто тысяч рублей

Неплательщика остановили на Московском проспекте
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже поймали очередного неплательщика штрафов. Об этом сообщили в пресс-службу ГУ МВД России по региону.

23 марта в 9.30 на Московском проспекте госавтоинспекторы остановили автомобиль «Вольво ХС90», за рулем которого был 41-летний местный житель. Во время проверки документов выяснилось, что мужчина много раз превышал скорость и имеет задолженность по 116 административным материалам на общую сумму более 100 тысяч рублей.

На мужчину составили 12 административных материалов за неуплату штрафов в установленный законом срок по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в двухкратном размере от суммы неуплаченного штрафа, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов.

Также судебные приставы могут забрать его автомобиль до того момента, пока он не выплатит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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