Ежедневно в Воронежской области регистрируют порядка 60 самозанятых
С 2020 года жители Воронежской области могут зарегистрироваться как «плательщики налога на профессиональный доход» или, говоря проще, самозанятые. К 13 марта в регионе уже зарегистрировано более 6,6 тысяч человек с таким статусом.
В среднем ежедневно регистрируется порядка 60 человек. Этот показатель, как подчеркнули в пресс-службе регионального УФАС, сохраняется как в января, так и в феврале и в марте.
- Естественно, имеются основания полагать, что в дальнейшем, особенно во второй половине года, количество регистраций может снизиться, так как все желающие к тому времени, в том числе и осуществляющие какие-то сезонные работы и услуги уже зарегистрируются, - пояснили в налоговой.
Подробнее о том, кто же такие самозанятые и в чем их преимущества, читайте в нашем материале.
ИСТОЧНИК KP.RU