2020-03-23T16:38:14+03:00
Общество

Ежедневно в Воронежской области регистрируют порядка 60 самозанятых

Пока этот показатель сохраняется как в января, так и в феврале и в марте
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 2020 года жители Воронежской области могут зарегистрироваться как «плательщики налога на профессиональный доход» или, говоря проще, самозанятые. К 13 марта в регионе уже зарегистрировано более 6,6 тысяч человек с таким статусом.

В среднем ежедневно регистрируется порядка 60 человек. Этот показатель, как подчеркнули в пресс-службе регионального УФАС, сохраняется как в января, так и в феврале и в марте.

- Естественно, имеются основания полагать, что в дальнейшем, особенно во второй половине года, количество регистраций может снизиться, так как все желающие к тому времени, в том числе и осуществляющие какие-то сезонные работы и услуги уже зарегистрируются, - пояснили в налоговой.

Подробнее о том, кто же такие самозанятые и в чем их преимущества, читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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