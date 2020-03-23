В Воронежской области на ферму, залившую село навозом, возбудили два дела

23 Март 2020 2020-03-23T16:32:29+03:00

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Сотрудники Лискинской межрайонной прокуратурой со специалистами контрольных органов провели проверку причин того, что улица Нагорная села Средний Икорец 25 февраля оказалась под слоем навоза. Напомним, местная жительница заявила, что вечером возвращалась с работы и увидела, как потоки эксрементов животных понеслись по улице и всего 100 метров не добрались до реки Икорец. Причем недалеко находится известный санаторий.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что навоз крупного рогатого скота сполз с территории фермы МТФ № 1 ОАО «Маяк». Площадь загрязнения составила 2805 квадратных метров. Случилось это безобразие, потому что на предприятии на площадке, где содержались коровы и быки, не было твердого водонепроницаемого покрытия и водоотводного канала. Сделана была только земляная обваловка. Накопившиеся навозные массы ее легко прорвали. Допущена порча почв. Анализы показали, что допустимые концентраций химических веществ в почве по суперфосфату превышены от 6,4 до 8,2 раза.

Прокуратура внесла представление генеральному директору ОАО «Маяк» об устранении нарушений природоохранного законодательства и привлечении их виновников к ответственности. Возбуждены два дела об административных правонарушения.

По ч. 1 ст. 8.2.3 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов животноводства» на юридическое лицо может быть наложен штраф - от 250 до 350 тысяч рублей.

По ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель в результате нарушения правил обращения с иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления» предприятие может быть оштрафовано на сумму от 350 до 450 тысяч рублей

И по той, и по другой статье ферму могут закрыть на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU