Под Воронежем разыскивают 34-летнего мужчину

23 Март 2020 2020-03-23T15:46:53+03:00

О местонахождении Дмитрия Рощенко ничего неизвестно с 23 декабря

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В Новой Усмани уже третий месяц разыскивают 34-летнего Дмитрия Рощенко. Мужчина ушел из дома 23 декабря, но назад так и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в понедельник, 23 марта.

Рост пропавшего 180 см. У Дмитрия Рощенко худощавое телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.

Всех, кто что-либо слышал о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU