Под Воронежем разыскивают 34-летнего мужчину
О местонахождении Дмитрия Рощенко ничего неизвестно с 23 декабря
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.
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В Новой Усмани уже третий месяц разыскивают 34-летнего Дмитрия Рощенко. Мужчина ушел из дома 23 декабря, но назад так и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в понедельник, 23 марта.
Рост пропавшего 180 см. У Дмитрия Рощенко худощавое телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.
Всех, кто что-либо слышал о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU