В Воронежской области госавтоинспекторы помогли потушить пожар в доме

23 Март 2020 2020-03-23T15:30:41+03:00

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В селе Нижний Икорец в ночь на 23 марта загорелся жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Пожар произошел в около трех часов ночи в доме на улице 7 съезд Советов. Огонь заметил дежурный экипаж ДПС. Госавтоинспекторы вызвали службу спасения и рассказали о случившемся хозяевам соседних построек. Вместе с ними они начали тушить огонь, набирая в ведра в воду из ближайшей колонки.

Через некоторое время во дворе появился хозяин горящего дома. Сотрудники полиции вывели 45-летнего мужчину на безопасное расстояние. После приезда сотрудников службы спасения, полицейские ограничили доступ посторонних лиц к месту происшествия.

Хозяин дома не пострадал и поблагодарил сотрудников полиции за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU