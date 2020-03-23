Жительницу Воронежа обманули во время покупки медицинских масок в интернете

23 Март 2020 2020-03-23T15:00:09+03:00

Девушка заплатила 52 тысячи рублей, но товар так и не получила

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23-летняя жительница Воронежа наткнулась на мошенников во время покупки медицинских масок в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 23 марта.

Девушка рассказала, что увидела объявление о продаже товара на одном из сайтов и решила связаться с продавцом. Она договорилась с ним о покупке пяти тысяч масок и перевела по указанным реквизитам 52 тысячи рублей.

Однако товар девушка так и не получила. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в регионе зарегистрировано четыре сообщения о мошенничествах. Большинство из них совершены бесконтактным способом посредством сети Интернет и мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU