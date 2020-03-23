В Воронеже переписчикам, занятым в переписи населения, заплатят по 16,2 тысячи

23 Март 2020 2020-03-23T14:49:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронеж готовится к участию во Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 октября 2020 года. Как рассказала представитель Росстата Наталья Федотова, переписчикам за работу заплатят по 16,2 тысячи рублей, контролерам-координаторам - по 18 тысяч рублей в месяц (их работа, в отличие от переписчиков, может занять больше месяца).

Во всех управах Воронежа созданы районные комиссии для обеспечения согласованных действий между участниками процесса.

- Для эффективного проведения переписи на территории нашего района необходимо сформировать группу численностью 278 человек, - рассказали в управе Ленинского района. - Из них 208 человек будут работать непосредственно с гражданами по месту жительства, 35 – на стационарных участках, а остальные 35 составят бригаду контролеров-координаторов.

Если вам есть 18 лет и вы хотите принять участие в проведении переписи, обращайтесь в управу своего района.

ИСТОЧНИК KP.RU