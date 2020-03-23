2020-03-23T14:34:41+03:00
Происшествия

В Воронежской области ВАЗ влетел в иномарку на встречной полосе: погибла женщина

В аварии также пострадал 63-летний пассажир отечественного авто
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Павловском районе в страшном ДТП погибла 59-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области

Авария случилась на 657 км автодороги М-4 «Дон» в 8.20 в понедельник, 23 марта. По предварительным данным, 59-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-21074 ехала в сторону Ростова-на-Дону, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с «Ленд-Ровером», которым управлял 36-летний житель Московской области.

В результате ДТП водитель отечественного авто погибла на месте происшествия. А ее 63-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Воронежа обманули во время покупки медицинских масок в интернете
В Воронеже переписчикам, занятым в переписи населения, заплатят по 16,2 тысячи
В Воронежской области ВАЗ влетел в иномарку на встречной полосе: погибла женщина
В центре Воронежа закрашивают надписи на стенах и заборах
В Воронеже назначили руководителя правового управления правительства
Юрист: «Бывшего ректора воронежского опорного университета будут держать в СИЗО по максимуму»
В Воронежской области нашли массовое захоронение времен ВОВ
Из-за карантина по коронавирусу "Костенки" приглашают воронежцев в музей на диване
В Воронежской области трое гастролеров взломали банкомат с 920 тысячами рублей
Филармония бесплатно показывает воронежцам виртуальные концерты
В Воронежской области налетчики, обчистившие кассу магазина, отправятся в колонию
В Воронеже в «Час Земли» отключат подсветку зданий
В Воронеже сняли на видео, как ребенок на самокате выкатился под маршрутный автобус
В Воронеже женщина-связистка украла у клиентов больше миллиона рублей
В воронежском питомнике нутрий выпустили в уличный вольер
В Воронеже отменили все международные авиарейсы, кроме самолета из Таиланда
В Воронеже к концу недели потеплеет до +13
В Воронежской области в трех ДТП погибли три водителя
Игорь Суровцев внес большой вклад в развитие Воронежа
В Воронеже сгорела квартира на проспекте Труда
Девушка из Воронежа, живущая в Италии, призывает наполнить соцсети позитивными фото
Коронавирус в Воронеже, новости на 23 марта 2020-го: жителей региона продолжают госпитализировать
Никитинский последним из воронежских театров ушел на карантин из-за коронавируса
Воронежский «Театр равных» из-за коронавируса перенес премьеру
В Воронеже из-за коронавируса перенесли фестиваль "Русское лето"
В Воронежской области по-прежнему затоплены два моста
Под Воронежем раненный в ночной разборке мужчина залил кровью вход в ГИБДД