В Воронежской области ВАЗ влетел в иномарку на встречной полосе: погибла женщина

23 Март 2020 2020-03-23T14:34:41+03:00

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В Павловском районе в страшном ДТП погибла 59-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области

Авария случилась на 657 км автодороги М-4 «Дон» в 8.20 в понедельник, 23 марта. По предварительным данным, 59-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-21074 ехала в сторону Ростова-на-Дону, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с «Ленд-Ровером», которым управлял 36-летний житель Московской области.

В результате ДТП водитель отечественного авто погибла на месте происшествия. А ее 63-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU