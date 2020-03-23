В центре Воронежа закрашивают надписи на стенах и заборах

23 Март 2020 2020-03-23T14:06:22+03:00

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В Центральном районе Воронежа провели инвентаризацию улиц на наличие на стенах и ограждениях посторонних надписей. По ее итогам 23 марта сотрудники комбината благоустройства вышли на набережную Массалитинова и улицу Карла Маркса, где после выходных появились очередные «художества». С помощью кистей и подобранных в тон основного фона красок закрасили надписи на фасадах зданий и заборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU