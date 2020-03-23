В Воронеже назначили руководителя правового управления правительства

23 Март 2020 2020-03-23T13:56:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области назначили руководителя правового управления регионального правительства. Должность получил бывший председатель белгородского Арбитражного суда Андрей Шеин. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в понедельник, 23 марта.

Место стало вакантным после того, как в конце ноября прошлого года пост покинул Валерий Карташов. Обязанности руководителя исполняла начальник отдела законопроектных работ управления Татьяна Галкина.

Андрей Шеин родом из Саратова. В 2000 году стал судьей арбитражного суда Курской области. В 2006 перешел в 19 арбитражный апелляционный суд. В 2013 году указом президента был назначен председателем арбитражного суда Белгородской области. Этот пост он покинул 5 декабря прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU