В Воронеже назначили руководителя правового управления правительства
В Воронежской области назначили руководителя правового управления регионального правительства. Должность получил бывший председатель белгородского Арбитражного суда Андрей Шеин. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в понедельник, 23 марта.
Место стало вакантным после того, как в конце ноября прошлого года пост покинул Валерий Карташов. Обязанности руководителя исполняла начальник отдела законопроектных работ управления Татьяна Галкина.
Андрей Шеин родом из Саратова. В 2000 году стал судьей арбитражного суда Курской области. В 2006 перешел в 19 арбитражный апелляционный суд. В 2013 году указом президента был назначен председателем арбитражного суда Белгородской области. Этот пост он покинул 5 декабря прошлого года.
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