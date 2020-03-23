2020-03-23T13:28:26+03:00
Происшествия

Юрист: «Бывшего ректора воронежского опорного университета будут держать в СИЗО по максимуму»

По мнению нашего собеседника, Сергея Колодяжного тем самым заставляют признаться во взятке
Юрий КОЗЛОВ
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Сергей Колодяжный в рассмотрении апелляции на свой арест участвовал, сидя в СИЗО.Сергей Колодяжный в рассмотрении апелляции на свой арест участвовал, сидя в СИЗО.Фото: из архива «КП»
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Юрист, пожелавший остаться неизвестным, прокомментировал перспективы развития громких дел экс-ректора опорного вуза Сергея Колодяжного и бывшего вице-мэра Алексея Антиликаторова.

- Заметили, в чем разница между их положением? Антиликаторов признал свою вину, в то время, как Колодяжный – нет. А это для следователей очень принципиальный момент. Признание – это повод для них вздохнуть свободно. Не нужно собирать неопровержимые доказательства – человек сам сказал, что виновен. А если он упорствует, в дело вступает «дубина» из арсенала силовиков – продление срока содержания в СИЗО. Уверен, если Колодяжный заявит, что брал взятку, то уйдет под домашний арест очень скоро.

- А повлияют ли на эти процессы закрытие судебных заседаний из-за коронавируса?

- Нет, оба дела еще продлятся долго. А к тому времени эта зараза, скорее всего, отступит.

Напомним, что Алексея Антиликаторова обвиняют в получении взятки в 1,5 миллиона рублей за помощь в выделении земельного участка под ярмарку. Деньги передавали не лично, а через высокопоставленного посредника – вице-мэра Сергея Курило, курировавшего стратегическое планирование, экономику и финансы. Антиликаторов признал свою вину в получении через него половины инкримируемой следователями суммы – 750 тысяч рублей.

Сергея Колодяжного задержали по обвинению в получении взятки в два миллиона рублей от доцента возглавляемого им вуза, якобы переданной взамен обещания общего покровительства и содействия в выделении премии. Cиловики также не раз сообщали о том, что Колодяжного подозревают в участии в незаконном «распиле» премий на 70 миллионов рублей, полагающихся сотрудникам вуза. Однако адвокат экс-ректора категорически отрицает сам факт подобного обвинения. Он заявил, что никаких документов на этот счет у него на руках нет. Сам Колодяжный придерживается версии, что его подчиненные сами забрали премии и решили спасти себя, «подставив» его. Экс-ректор останется в СИЗО, как минимум, до 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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